iPhone 14 производят с задержкой в 37 дней

Если вы хоть немного следите за новостями на просторах интернета, то знаете, что иногда пользователям приходится долго ждать свежий флагман, особенно если речь идёт про компанию Apple, так как производитель не успевает выпускать достаточное количество гаджетов вовремя. Именно эта ситуация сейчас немного огорчит тех, кто планировал приобрести смартфон iPhone 14 перед Новым годом, так как оказалось, что очередь ожидания на производство данного смартфона составляет уже 37 дней. Это значит, что если прямо сейчас вы через официальный сайт закажите смартфон с теми характеристиками, которые вам необходимы, то его доставят через 37 дней и не днём ранее. Это очень грустно, так как до Нового года осталось меньше этого срока и гаджет под ёлку вы не получите.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас в Китае, а именно там производят iPhone 14, очень активно вводятся антиковидные меры, которые запрещают рабочим на заводе работать в полную смену. Заводы буквально простаивают без дела, так что партии произведённых устройств уменьшаются с каждым днём и это позволяет пользователю в будущем получить свой гаджет ещё за больший срок. Для кого-то это станет серьёзной проблемой, так как если такого рода гаджеты будут производиться с опозданием в полтора месяца, то стоимость на сером рынке вырастет до внушительных отметок. И тогда говорить о привлекательности нового устройства будет ещё проблематичнее, особенно если смотреть на китайских конкурентов без задержки в производстве.