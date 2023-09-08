iPhone 15 Pro подорожает на 200 долларов и будет стоить от 1199 долларов

Компания Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro на следующей неделе во вторник на мероприятии Wonderlust, но достаточно много информации пользователи знают уже сейчас — всё благодаря инсайдерам. Ранее мы уже слышали о том, что модели Pro будут выпущены с существенным повышением цены благодаря новому титановому корпусу и новой системе камер, плюс поставщики секретной информации сообщали, что базовый объём памяти в моделях Pro будет увеличен со 128 ГБ до 256 ГБ. Однако за неделю до презентации появились новые данные, которые говорят, что в моделях iPhone 15 Pro будет сохранена базовая память объёмом 128 ГБ, а объём оперативной памяти увеличится до 8 ГБ.

Вероятно, вы уже неоднократно слышали, что Apple планирует повысить цены на весь модельный ряд iPhone 15 и iPhone 15 Pro, но западные аналитики уверены, что стандартные модели подорожают незначительно, возможно, на 50 долларов или около того, но Pro-модели станут сильно дорого. Повышение цены может составить от 100 до 200 долларов, что крайне внушительно на самом деле, потому что в прошлом году компания уже повышала стоимость флагмана на 50 долларов. С учётом роста цен новый iPhone 15 Pro будут продавать по цене от 1099 долларов, а iPhone 15 Pro Max — по цене от 1199 долларов. Это сделает флагманы компании самыми дорогими смартфонами на рынке, что, безусловно, негативно повлияет на уровень продаж устройства, потому что далеко не все готовы платить столько денег за флагманский гаджет.
Google Pixel 7a перегревается и плохо работает на солнце…
Некоторое время назад компания Google значительно улучшила аппаратную часть Pixel 7a, предоставив гаджету…
В России за Samsung Galaxy Z Fold5 попросят 190 тысяч рублей…
Отечественные ритейлеры объявили цены на флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5, который бы…
Realme C51 получит элемент Mini Capsule…
Авторитетный информатор Парас Гуглани сообщает о скором выходе недорогого смартфона Realme C51. Одной из …
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36…
В течение августа мы проводили тестирование vivo Y36, используя в качестве основного смартфона одним из р…
OnePlus 12 получит батарею на 5400 мАч…
Авторитетный информатор OnLeaks поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 12, официальный р…
Android 14 станет последним обновлением для Samsung Galaxy A…
Компания Samsung опубликовала список устройств, для которых обновление до Android 14 станет последним кру…
Компактный смартфон ASUS Zenfone 10 показали на рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями флагманского смартфона ASUS Zenf…
Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 Pro…
С тех пор как Huawei покинула американский рынок смартфонов в конце 2018 года прошло уже почти пять лет. …
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor