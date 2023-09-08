iPhone 15 Pro подорожает на 200 долларов и будет стоить от 1199 долларов

Компания Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro на следующей неделе во вторник на мероприятии Wonderlust, но достаточно много информации пользователи знают уже сейчас — всё благодаря инсайдерам. Ранее мы уже слышали о том, что модели Pro будут выпущены с существенным повышением цены благодаря новому титановому корпусу и новой системе камер, плюс поставщики секретной информации сообщали, что базовый объём памяти в моделях Pro будет увеличен со 128 ГБ до 256 ГБ. Однако за неделю до презентации появились новые данные, которые говорят, что в моделях iPhone 15 Pro будет сохранена базовая память объёмом 128 ГБ, а объём оперативной памяти увеличится до 8 ГБ.

Вероятно, вы уже неоднократно слышали, что Apple планирует повысить цены на весь модельный ряд iPhone 15 и iPhone 15 Pro, но западные аналитики уверены, что стандартные модели подорожают незначительно, возможно, на 50 долларов или около того, но Pro-модели станут сильно дорого. Повышение цены может составить от 100 до 200 долларов, что крайне внушительно на самом деле, потому что в прошлом году компания уже повышала стоимость флагмана на 50 долларов. С учётом роста цен новый iPhone 15 Pro будут продавать по цене от 1099 долларов, а iPhone 15 Pro Max — по цене от 1199 долларов. Это сделает флагманы компании самыми дорогими смартфонами на рынке, что, безусловно, негативно повлияет на уровень продаж устройства, потому что далеко не все готовы платить столько денег за флагманский гаджет.