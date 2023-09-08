iPhone 15 Pro подорожает на 200 долларов и будет стоить от 1199 долларов

Вероятно, вы уже неоднократно слышали, что Apple планирует повысить цены на весь модельный ряд iPhone 15 и iPhone 15 Pro, но западные аналитики уверены, что стандартные модели подорожают незначительно, возможно, на 50 долларов или около того, но Pro-модели станут сильно дорого. Повышение цены может составить от 100 до 200 долларов, что крайне внушительно на самом деле, потому что в прошлом году компания уже повышала стоимость флагмана на 50 долларов. С учётом роста цен новый iPhone 15 Pro будут продавать по цене от 1099 долларов, а iPhone 15 Pro Max — по цене от 1199 долларов. Это сделает флагманы компании самыми дорогими смартфонами на рынке, что, безусловно, негативно повлияет на уровень продаж устройства, потому что далеко не все готовы платить столько денег за флагманский гаджет.