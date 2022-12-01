iPhone 15 получит новый дизайн тыльной панели

Некоторое время назад компания Samsung выпустила свои флагманские смартфоны с достаточно массивной системой камер, которая немного портила впечатление пользователей и не позволяла с комфортом пользоваться привычными чехлами — если вы изучите ассортимент аксессуаров устройств компании, то заметите, что они не совсем обычные. Теперь появилась новость о том, что компания Apple хочет пойти по тому же пути, так что пользователи получат iPhone 15 с массивной системой камер, только она не будет размещена в специальной площадке, как сейчас. Это значит, что пользователь получит всё ту же толщину гаджета в отделе камер, но сама панель будет выглядеть немного иначе. И это на самом деле отличные новости в плане пригодности для ремонта.

Здесь хотелось бы отметить, что на текущем поколении смартфонов компании используется специальное защитное стекло поверх линз, которое, конечно, достаточно прочное и надёжное, но при этом пользователю будет дорого его заменить в том случае, если гаджет упадёт и поцарапается, например, так как заменить только стекло нельзя — меняется вся панель. И если новый дизайн сделает камеры отдельным компонентом тыльной стороны устройства, то в случае повреждения вы сможете просто заменить одно стекло или линзу на камере вместо замены всей тыльной панели устройства, что, конечно, будет гораздо экономичнее. Правда, пока что это только слухи, которые вполне могут оказаться выдумкой или просто ранним прототипом устройства.