iPhone 15 получит новый дизайн тыльной панели

Некоторое время назад компания Samsung выпустила свои флагманские смартфоны с достаточно массивной системой камер, которая немного портила впечатление пользователей и не позволяла с комфортом пользоваться привычными чехлами — если вы изучите ассортимент аксессуаров устройств компании, то заметите, что они не совсем обычные. Теперь появилась новость о том, что компания Apple хочет пойти по тому же пути, так что пользователи получат iPhone 15 с массивной системой камер, только она не будет размещена в специальной площадке, как сейчас. Это значит, что пользователь получит всё ту же толщину гаджета в отделе камер, но сама панель будет выглядеть немного иначе. И это на самом деле отличные новости в плане пригодности для ремонта.

Здесь хотелось бы отметить, что на текущем поколении смартфонов компании используется специальное защитное стекло поверх линз, которое, конечно, достаточно прочное и надёжное, но при этом пользователю будет дорого его заменить в том случае, если гаджет упадёт и поцарапается, например, так как заменить только стекло нельзя — меняется вся панель. И если новый дизайн сделает камеры отдельным компонентом тыльной стороны устройства, то в случае повреждения вы сможете просто заменить одно стекло или линзу на камере вместо замены всей тыльной панели устройства, что, конечно, будет гораздо экономичнее. Правда, пока что это только слухи, которые вполне могут оказаться выдумкой или просто ранним прототипом устройства.
iPhone 14 на 70% зависят от Samsung…
Компания Apple, будучи одной из крупнейших производителей смартфонов на современном рынке, некоторое врем…
LeEco Y1 Pro+ получил дизайн в стиле iPhone 13 …
Сетевые источники сообщают о том, что в Китае был выпущен смартфон LeEco Y1 Pro+. Его главными особенност…
Складной смартфон Honor Magic Vs показали на фото …
Компания Honor опубликовала фотографии складного смартфона Honor Magic Vs, официальный релиз которого сос…
Xiaomi 12S Pro начали обновлять до MIUI 14…
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже начала распространение фирменной прошивки MIUI …
Смартфон Poco M5s получит 64-Мп камеру…
В сети появились характеристики и рендеры смартфона Poco M5s, официальный релиз которого запланирован на …
В Pixel 7 появится важнейшая функция от iPhone…
До официального запуска смартфонов серии Pixel 7 осталось не так уж много времени, так что никого не долж…
Смартфоны Samsung W23 и Samsung W23 Flip появились в продаже…
Компания Samsung дала старт продажам флагманских смартфонов Samsung W23 и Samsung W23 Flip, которые являе…
Huawei Mate 50 Pro выходит в Европе за 1300 евро …
Компания Huawei представила в Европе смартфон Huawei Mate 50 Pro, который уже стал бестселлером в Китае. …
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor