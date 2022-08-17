iPhone 15 получит процессор A17 Bionic

Мы не совсем уверены, намерена ли Apple официально назвать 3-нм чип A17 Bionic. Поскольку будущая SoC в конечном итоге будет найдена в моделях «Pro», компания может добавить подходящее имя с прозвищем «Pro» в конце. Точно так же A16 Bionic может быть переименован в A17 в маркетинговых целях. Начиная с этого года, Apple может закрепить практику оснащения премиальных iPhone чипами следующего поколения, а это означает, что клиентам придется платить больше, чтобы получить более высокий прирост производительности в сочетании с улучшенной энергоэффективностью, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее время автономной работы. iPhone 15 Pro Max также может стать первым калифорнийским гигантом с зум-объективом перископа, но это обновление также может сделать его самым дорогим iPhone, произведенным компанией.