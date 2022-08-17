iPhone 15 получит процессор A17 Bionic

A17 Bionic, вероятно, будет массово производиться на 3-нм архитектуре TSMC, хотя пока не подтверждено, какой вариант будет использоваться. Учитывая историю Apple, требующую массовых поставок чипов, TSMC, вероятно, поставит самое лучшее, что у нее есть. К сожалению, эти чипы не будут дешевыми, поэтому, чтобы сделать свои продукты финансово жизнеспособными, Apple, по словам эксперта по чипам для мобильных телефонов пользователя Weibo, скорее всего, будет включать в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max только высококачественные компоненты. На китайской платформе микроблогов этот человек также заявляет, что обычные модели iPhone 15 будут оснащены A16 Bionic, той же SoC, которая, как ожидается, будет питать более премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в этом году.

Мы не совсем уверены, намерена ли Apple официально назвать 3-нм чип A17 Bionic. Поскольку будущая SoC в конечном итоге будет найдена в моделях «Pro», компания может добавить подходящее имя с прозвищем «Pro» в конце. Точно так же A16 Bionic может быть переименован в A17 в маркетинговых целях. Начиная с этого года, Apple может закрепить практику оснащения премиальных iPhone чипами следующего поколения, а это означает, что клиентам придется платить больше, чтобы получить более высокий прирост производительности в сочетании с улучшенной энергоэффективностью, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее время автономной работы. iPhone 15 Pro Max также может стать первым калифорнийским гигантом с зум-объективом перископа, но это обновление также может сделать его самым дорогим iPhone, произведенным компанией.