iPhone 15 получит уникальную кнопку блокировки

Некоторое время назад на просторах интернета пользователи обнаружили патент на новую кнопку, которая якобы будет реализована в iPhone 15. Стоит сразу отметить, что производитель сам никакие новости не подтверждал и информации о том, будет ли такая кнопка в целом использоваться в ближайшем будущем, тоже нет. Это всё исключительно слухи и предположения, но если сразу несколько инсайдеров говорят о том, что компания планирует сделать специальную кнопку блокировки, то, вероятно, стоит обратить на это внимание. Новая кнопка позволит в зависимости от силы и длительности нажатия выполнять определённые действия — например, листать контент, переключаться между режимами уведомлений и многое другое. И сегодня относительно этой кнопки появились новые данные.

Инсайдеры заявили, что компания при проектировании смартфона iPhone 15 и физической кнопки блокировки дисплея учитывала тот момент, что пользователь, вероятно, захочет использовать устройство в чехле. Поставщики секретной информации считают, что система изначально подготовлена к использованию внешних аксессуаров, так что никаких проблем с этим быть не должно. Впрочем, это было вполне ожидаемо, потому что производителю не совсем выгодно создавать смартфон, который не сможет нормально и правильно работать с чехлами. Будем искать больше информации в этом направлении, потому что сам механизм работы физической кнопки в iPhone 15 пока что не совсем ясен в техническом плане. Это очень необычная реализация.