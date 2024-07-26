iPhone 15 продаётся хуже iPhone 14

Сегодня специалисты компании Consumer Intelligence Research Partners опубликовали отчёт, в котором отметили более низкие продажи свежего флагмана iPhone 15 по сравнению с прошлогодним iPhone 14. Это стало серьёзным ударом для компании Apple, поскольку компания возлагала большие надежды на то, что обновлённая версия смартфона превзойдёт предыдущие модели по количеству продаж и даст возможность развиваться в будущем. Причиной снижения продаж, по данным аналитиков, стали экономические трудности, которые наблюдаются в мировой экономике, и слишком уж незначительные изменения в новой серии смартфонов. Соответственно, пользователи просто не увидели ни одной причины покупать новый более дорогой флагман, когда есть доступное решение по разумной цене.

Согласно анализу этой же компании, пользователи Android-устройств в последнее время стали реже переходить на iPhone, что тоже может являться причиной низких продаж флагманских смартфонов бренда. Впрочем, это было вполне ожидаемо и компания, вероятно, сама понимала, что продажи у смартфона будут не очень высокими. Всё же производитель сознательно каждый год делает минимальный апгрейд своего гаджета, проверяя при этом уровень продаж. Если в iPhone 15 изменений было минимум и продажи упали, то в следующем поколении флагманских смартфонов нужно добавить парочку важных фишек и поднять продажи на прежний уровень. Это стандартная стратегия, которая в этот раз у Apple просто не сработала.