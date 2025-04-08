iPhone 16 Pro Max будут продавать за 2300 долларов

Аналитики продолжают подсчитывать, как тарифы повлияют на цены электроники в США — обычно в качестве примера используют iPhone. Вчера The Wall Street Journal подсчитал, что себестоимость iPhone 16 Pro с объёмом памяти 256 ГБ может вырасти на 300 Долларов, а теперь издание UBS опубликовало отчёт с самым неблагоприятным сценарием — как может измениться розничная цена на iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти. Сейчас такой iPhone стоит 1600 долларов и ранее предполагалось, что из-за тарифов цена вырастет до 2300 долларов — прирост примерно на 40% для всей продукции Apple, произведённой в Китае. Данный сценарий предполагает сохранение действующего тарифа на китайские товары на уровне 54%. Тем не менее, есть шанс, что США введёт пошлину до 104% на товары из Китая, так что в данном сценарии гадать о реальной стоимости флагмана довольно тяжело.

При этом Apple также собирает iPhone в Индии — если их импортировать в США, применяется тариф в 26%. Это означает, что iPhone 16 Pro на 128 ГБ, который сейчас стоит 1000 долларов, будет стоить 1120 долларов — рост на 12%. Важно понимать, что тарифы применяются не к розничной цене, а к той сумме, которую Apple платит своим производственным партнёрам. В случае с 12% рост цены будет не таким уж и внушительным, особенно если речь идёт про флагман, который так стоит довольно дорого. Но нужно следить за ситуацией, потому что до запуска нового iPhone осталось не так уж много времени на самом деле, особенно если его выпустят в сентябре.
Huawei Mate 70 Pro появился в российской продаже…
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 70 Pro, который…
Смартфон Nothing Phone (3) готов к выходу …
По данным авторитетного инсайдера evleaks официальная презентация смартфона Nothing Phone (3) состоится у…
Представлен раскладной смартфон Infinix ZERO Series Mini Tri…
Компания Infinix неожиданно представила складывающийся втрое смартфон ZERO Series Mini Tri-Fold, который …
iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, офиц…
Xiaomi Civi 5 получит аккумулятор на 6000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 5, который е…
Samsung Galaxy S25 Ultra получил плавный зум во время видео…
Пользователи новенького флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra сообщают о внедрении в прошивку O…
Nubia Z70 Ultra New Year Edition появился в продаже …
Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z70 Ultra New Year Edition, которая оценена …
Смартфон Realme P3 Pro 5G оценен в 275 долларов …
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme P3 Pro 5G, который основан на 4-нанометровой однокрис…
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor