iPhone 16 Pro Max будут продавать за 2300 долларов

Аналитики продолжают подсчитывать, как тарифы повлияют на цены электроники в США — обычно в качестве примера используют iPhone. Вчера The Wall Street Journal подсчитал, что себестоимость iPhone 16 Pro с объёмом памяти 256 ГБ может вырасти на 300 Долларов, а теперь издание UBS опубликовало отчёт с самым неблагоприятным сценарием — как может измениться розничная цена на iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти. Сейчас такой iPhone стоит 1600 долларов и ранее предполагалось, что из-за тарифов цена вырастет до 2300 долларов — прирост примерно на 40% для всей продукции Apple, произведённой в Китае. Данный сценарий предполагает сохранение действующего тарифа на китайские товары на уровне 54%. Тем не менее, есть шанс, что США введёт пошлину до 104% на товары из Китая, так что в данном сценарии гадать о реальной стоимости флагмана довольно тяжело.

При этом Apple также собирает iPhone в Индии — если их импортировать в США, применяется тариф в 26%. Это означает, что iPhone 16 Pro на 128 ГБ, который сейчас стоит 1000 долларов, будет стоить 1120 долларов — рост на 12%. Важно понимать, что тарифы применяются не к розничной цене, а к той сумме, которую Apple платит своим производственным партнёрам. В случае с 12% рост цены будет не таким уж и внушительным, особенно если речь идёт про флагман, который так стоит довольно дорого. Но нужно следить за ситуацией, потому что до запуска нового iPhone осталось не так уж много времени на самом деле, особенно если его выпустят в сентябре.