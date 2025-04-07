iPhone 16 Pro подорожает на 300 долларов

По данным Wall Street Journal, в партнёрстве с iFixit и TechInsights был проведён анализ стоимости комплектующих iPhone 16 Pro на 256 ГБ. Себестоимость устройства с учётом сборки составляет около 580 долларов. Наибольший вклад в стоимость вносят камера, процессор и дисплей. С учётом новой 34-процентной пошлины на китайские товары, итоговая цена для Apple возрастает примерно до 847 долларов, что на 300 долларов больше по сравнению с прежними расчётами. Несмотря на попытки диверсифицировать производство, полностью избежать дополнительной нагрузки компании не удастся. Даже перенос большей части сборки в Индию не позволит избавиться от всех новых издержек.

Хотя Apple имеет высокую маржу на свою продукцию и в прошлом уже брала на себя часть расходов, например, при пошлине в 10%, теперь компания вряд ли будет действовать так же. Скорее всего, часть этих затрат — а возможно, и большая их часть — ляжет на плечи покупателей. Это значит, что дополнительные 300 долларов расходов компания добавит в стоимость нового флагманского смартфона. Возможно, частично эту сумму производитель распределит между подписочными сервисами — повысит стоимость каждого на 2-5 долларов, что в итоге за год позволит отбить дополнительные расходы без значительного повышения стоимости смартфонов. Но покупатели в итоге всё равно начнут платить больше денег, что крайне важно для понимания текущей ситуации в мире. Вопрос только в том, затронет ли это другие рынки на планете.
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