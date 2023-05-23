iPhone 16 получит совершенно новую систему камер

Несколько лет назад Apple перешла к диагональному расположению тыльных камер, но если верить новым слухам, в iPhone 16 и iPhone 16 Plus компания может резко перейти к новому расположению камер в системе, чтобы облегчить покупателям выбор между моделями. Диагональное расположение камер было введено с релизом iPhone 13 и iPhone 13 mini — в результате такой дизайн был сохранён при запуске iPhone 14 и iPhone 14 Plus в прошлом году. Хотя iPhone 15 и iPhone 15 Plus, вероятно, получат то же расположение камер, ожидается, что в iPhone 16 и iPhone 16 Plus произойдёт изменение дизайна, где два сенсора будут расположены вертикально. Это довольно интересное решение, потому что ранее производитель достаточно активно продвигал идентичный дизайн своих устройств.

Последние модели iPhone с вертикальным расположением камеры были представлены относительно недавно — речь о смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 mini. Одна из причин, по которой Apple тогда могла перейти к диагональному расположению камер, заключалась в пространственных ограничениях, связанных с использованием немного больших камер и оптических линз. С запуском iPhone 16, который ожидается в следующем году, возможно, Apple сможет преодолеть эти ограничения, хотя на самом деле это звучит достаточно маловероятно. С каждым годом компания делает систему камер всё больше и больше, так что мы слабо верим в то, что производитель резко откажется от идеи увеличить сенсор ради нового дизайна системы камер.
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