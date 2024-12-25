iPhone 16 продаётся плохо, но это временно

При этом сразу несколько крупных аналитиков отмечают, что спрос на iPhone остаётся слабым в краткосрочной перспективе, что связано с ограниченными возможностями и доступностью Apple Intelligence, но устранение этих препятствий может значительно увеличить спрос на устройства в будущем. И когда сервис на базе искусственного интеллекта будет работать в полную силу, предоставляя пользователям возможности, без которых они потом просто не смогут комфортно жить, продажи смартфонов производителя существенно повысятся, предоставляя возможность поднять стоимость акций и капитализацию в конечном итоге. Это очень важно для производителя, потому что иначе продажи iPhone будут от года к году падать, что не очень хорошо для столь крупной компании.