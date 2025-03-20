iPhone 16e обошёл iPhone 16 в тестах на скорость

Apple, похоже, переживает ещё один момент феноменального успеха, как когда-то с чипом M1, но теперь в сфере модемов. Новый чип C1, созданный Apple для iPhone 16e, в некоторых аспектах показывает лучшие результаты, чем 5G-модем Qualcomm Snapdragon X71, который используется в стандартном iPhone 16. Сервис Speedtest от Ookla опубликовал сравнительный анализ 5G-скоростей двух модемов. В целом, Qualcomm демонстрирует более высокие максимальные скорости, но C1 лучше справляется при слабом сигнале. Тесты проводились с участием трёх крупнейших операторов США (AT&T, T-Mobile и Verizon) и являются весьма точными. iPhone 16e показал лучший результат среди пользователей с плохим соединением — 27,35 Мбит/сек против 16,66 Мбит/сек у iPhone 16.

Также C1 показал небольшое преимущество в медианных значениях. Однако в сценариях, где тестируемые устройства получали наибольшие скорости, модем Qualcomm оказался впереди. При анализе по операторам iPhone 16e стабильно обгонял iPhone 16 именно в условиях слабого сигнала. Apple также работает над версией C1 с поддержкой mmWave, но отсутствие этого стандарта не сильно сказалось на результатах. В США покрытие mmWave остаётся фрагментарным, а в некоторых странах оно отсутствует вовсе. Так что если производитель ещё немного улучшит свои модемы в следующих поколениях смартфонов, то Apple не нужно будет покупать эти компоненты у сторонних производителей. Это сэкономит ей море денег на релизе флагманов.
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