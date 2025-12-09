iPhone 16e оказался одним из самых продаваемых смартфонов в мире

iPhone 17 Pro Max получил больше обновлений, чем любой другой флагман Apple, однако, несмотря на статус самого технологичного смартфона компании в этом году, его продажи уступили самому доступному устройству в линейке — iPhone 16e. Согласно свежему исследованию, именно этот бюджетный аппарат оказался популярнее премиальной модели. Более того, ни один iPhone 17 не вошёл в десятку самых продаваемых смартфонов мира в третьем квартале 2025 года. Лидеры списка — модели Apple прошлого года и несколько смартфонов Samsung. Counterpoint Research опубликовала данные, которые показывают неожиданных фаворитов. На первом месте оказался базовый iPhone 16, за ним — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Четвёртым стал iPhone 16e — модель за 599 долларов, которая служит доступной точкой входа в экосистему iOS.

Несмотря на множество аппаратных упрощений, этот условно среднебюджетный смартфон вновь обошёл iPhone 17 Pro Max, который замкнул десятку лидеров. Что касается Android, ни один флагман Samsung не попал в топ-10. Лучшим среди них оказался Galaxy A16 5G, ставший самым популярным не-iPhone смартфоном в третьем квартале. Видимо, несмотря на стремление производителя, тягаться с лидером рынка у южнокорейского гиганта пока что не получается от слова совсем. С другой стороны, доступные смартфона производителя пользуются неплохим спросом, хотя и приносят меньше прибыли, чем представители флагманского сегмента. Да, статистика в этот раз крайне занимательная.