iPhone 16e продаётся гораздо лучше ожидаемого

В начале 2025 года компания Apple сместила акцент с традиционно флагманских моделей, выпустив iPhone 16e — смартфон среднего класса, получивший множество улучшений, но и ряд компромиссов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Но несмотря на спорный баланс характеристик и цены, iPhone 16e за первый полный месяц продаж занял девятое место в списке самых продаваемых смартфонов Европы, обеспечив себе 2% от общего числа проданных устройств в марте 2025 года. Лидерами европейского рынка в марте 2025 года, согласно данным Counterpoint Research, стали iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, занявшие первое и второе места с долями 6% и 5% соответственно. При этом Samsung активно конкурирует с Apple — Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 получили по 3% доли, и даже прошлогодний Galaxy S24 продолжает демонстрировать хорошую динамику продаж.

В списке также отметились более доступные модели Samsung — Galaxy A55 и Galaxy A16 5G, что указывает на то, что европейский рынок одинаково охотно принимает как премиум-устройства, так и недорогие решения, при условии грамотного позиционирования по цене. Модель iPhone 16e, несмотря на уверенное вхождение в топ-10, подверглась критике именно из-за стоимости. Как отметил заместитель директора Counterpoint Research, именно доступная цена сделала предыдущие поколения iPhone SE более успешными на европейском рынке, чего, по всей видимости, не удалось повторить iPhone 16e. Данных по другим рынкам пока что не представлено.
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