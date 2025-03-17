iPhone 16e продаётся очень хорошо

Во-первых, с уходом iPhone SE, iPhone 16e остаётся самым доступным устройством в экосистеме Apple. У пользователей, которые хотят новый iPhone, просто нет альтернатив, если они не готовы перейти на Android. Во-вторых, iPhone 16e может оказаться популярным среди корпоративных клиентов, что объясняет высокий уровень заказов. И, наконец, в-третьих, многие покупатели обновляются со старых моделей, например, с iPhone SE 2022. Для них разница в цене не так критична, потому что они не делают апгрейд слишком часто. С другой стороны, несмотря на неплохие продажи, iPhone 16e вряд ли поможет Apple исправить ситуацию на китайском рынке, где компания продолжает терять позиции. Для изменений в этом сегменте нужно что-то более производительное, чем бюджетный смартфон.