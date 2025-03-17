iPhone 16e продаётся очень хорошо

Когда вышел iPhone 16e, его встретили весьма неоднозначно как журналисты, так и потенциальные покупатели. Многие раскритиковали модель за высокую цену, ведь она стоит на 170 долларов дороже, чем iPhone SE 2022 года, но при этом не предлагает радикальных улучшений. Однако, как сообщает издание Bloomberg, продажи iPhone 16e оказались на 60% выше, чем у его предшественника. Хотя iPhone 16e получил поддержку Apple Intelligence (пусть и не в полной мере), современный дизайн и обновленный дисплей, он по-прежнему оснащён всего одной камерой, что делает его менее привлекательным на фоне других моделей. Тем не менее, пользователи, похоже, не обращают на это внимания, и на то есть несколько причин.

Во-первых, с уходом iPhone SE, iPhone 16e остаётся самым доступным устройством в экосистеме Apple. У пользователей, которые хотят новый iPhone, просто нет альтернатив, если они не готовы перейти на Android. Во-вторых, iPhone 16e может оказаться популярным среди корпоративных клиентов, что объясняет высокий уровень заказов. И, наконец, в-третьих, многие покупатели обновляются со старых моделей, например, с iPhone SE 2022. Для них разница в цене не так критична, потому что они не делают апгрейд слишком часто. С другой стороны, несмотря на неплохие продажи, iPhone 16e вряд ли поможет Apple исправить ситуацию на китайском рынке, где компания продолжает терять позиции. Для изменений в этом сегменте нужно что-то более производительное, чем бюджетный смартфон.
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