iPhone 17 Air должен спасти Apple от провала

Судя по информации инсайдеров, компания Apple готовится к сентябрьскому релизу ультратонкой модели iPhone 17 Air, которая выйдет вместе со стандартными и Pro-версиями. Это станет важной вехой в дизайне устройств компании и, согласно новому отчёту, Apple и её партнёры по цепочке поставок успешно провели первую стадию производственной проверки конечного продукта. Стоит отметить, что если при производстве возникают сложности, это может привести к задержкам и дефициту устройств, что негативно сказывается на продажах. Но в случае с iPhone 17 Air этого удалось избежать. Для компании на самом деле это очень важно, потому что издание DigiTimes сообщает, что продажи iPhone продолжают снижаться.

В 2024 году поставки упали до 218 миллионов единиц, а на 2025 год партнёры Apple ожидают снижение до 200 миллионов. Это тревожный сигнал, особенно с учётом новых торговых пошлин. Специалисты уверены, что Apple накопила запасы iPhone 16, но уже в ближайшие месяцы покупатели могут столкнуться с дефицитом и ростом цен, что негативно скажется на продажах производителя. Пока остаётся неизвестным, как компания сформирует цены на iPhone 17, учитывая рост себестоимости и налоговую нагрузку. Также неясно, насколько успешной окажется модель iPhone 17 Air, учитывая её ограничения — например, наличие только одной основной камеры. Но это единственный шанс производителя хоть как-то значительно повлиять на ситуацию на рынке и вернуть продажи на уровень роста.
Samsung Exynos 2600 может выйти под другим названием…
Весьма ожидаемый к релизу во второй половине 2025 года процессор Exynos 2500 со временем будет заменён на…
iQOO Neo 10R показали в цвете Moonknight Titanium…
Бренд iQOO опубликовал новое изображение смартфона iQOO Neo 10R, который будет представлен 11 марта. Если…
В Android 16 появится функция трансформации смартфона в ПК…
Компания Google готовится добавить в Android полноценные возможности настольной операционной системы, и д…
Смартфон iQOO Z10 Turbo протестировали в AnTuTu…
Компания iQOO опубликовала результаты тестирования смартфона iQOO Z10 Turbo в популярном бенчмарке AnTuTu…
Razer запустила стриминговый сервис PC Remote Play…
Компания Razer официально представила свою новую платформу Razer PC Remote Play, которая позволяет стрими…
Realme рассекретила дизайн P3 Ultra 5G…
Компания Realme опубликовала официальные изображения смартфона P3 Ultra 5G, который будет официально пред…
Realme представила смартфон P3 Ultra…
Сегодня компания Realme официально представила свой первый смартфон серии Ultra — Realme P3 Ultra, которы…
Представлен производительный смартфон iQOO Neo 10R…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo 10R, которая основана на 4-нанометровой о…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor