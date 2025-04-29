iPhone 17 Air должен спасти Apple от провала

Судя по информации инсайдеров, компания Apple готовится к сентябрьскому релизу ультратонкой модели iPhone 17 Air, которая выйдет вместе со стандартными и Pro-версиями. Это станет важной вехой в дизайне устройств компании и, согласно новому отчёту, Apple и её партнёры по цепочке поставок успешно провели первую стадию производственной проверки конечного продукта. Стоит отметить, что если при производстве возникают сложности, это может привести к задержкам и дефициту устройств, что негативно сказывается на продажах. Но в случае с iPhone 17 Air этого удалось избежать. Для компании на самом деле это очень важно, потому что издание DigiTimes сообщает, что продажи iPhone продолжают снижаться.

В 2024 году поставки упали до 218 миллионов единиц, а на 2025 год партнёры Apple ожидают снижение до 200 миллионов. Это тревожный сигнал, особенно с учётом новых торговых пошлин. Специалисты уверены, что Apple накопила запасы iPhone 16, но уже в ближайшие месяцы покупатели могут столкнуться с дефицитом и ростом цен, что негативно скажется на продажах производителя. Пока остаётся неизвестным, как компания сформирует цены на iPhone 17, учитывая рост себестоимости и налоговую нагрузку. Также неясно, насколько успешной окажется модель iPhone 17 Air, учитывая её ограничения — например, наличие только одной основной камеры. Но это единственный шанс производителя хоть как-то значительно повлиять на ситуацию на рынке и вернуть продажи на уровень роста.