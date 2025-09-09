iPhone 17 Air не будут продавать в Китае

Флагманская презентация Apple под названием «Awe Dropping» будет сосредоточена вокруг модели iPhone 17 Air, но её рыночный охват окажется скромнее по сравнению с остальной линейкой. Дело в том, что, по данным инсайдера, iPhone 17 Air не выйдет в Китае из-за отсутствия физического слота для SIM-карты. iPhone 17 Air станет самым тонким флагманом Apple, получив переработанный ультратонкий корпус и эксклюзивные функции, которые отличают его от стандартных и «премиальных» Pro-версий. Однако отсутствие слота под SIM-карту создаёт серьёзное препятствие для покупателей в Китае, где технология eSIM пока не получила широкого распространения.

В отличие от США, где компания уже отказалась от физических SIM-карт в отдельных моделях, китайские пользователи по-прежнему полагаются на традиционные SIM-карты для активации сети. Отказ от запуска iPhone 17 Air в Китае объясняется двумя причинами. Во-первых, Apple намерена полностью отказаться от физических SIM-карт и начала этот процесс именно с домашнего рынка. Во-вторых, столь тонкий корпус устройства просто не предусматривает наличие слота, а освободившееся пространство компания может использовать, например, для увеличения ёмкости аккумулятора. При этом и без того компактный дизайн Air накладывает ограничения на размеры батареи, делая этот шаг особенно важным. Соответственно, Apple сознательно исключит iPhone 17 Air из китайской линейки, чтобы избежать проблем с совместимостью.
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
