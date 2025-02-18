iPhone 17 Air показали на первых рендерах

До официального анонса линейки iPhone 17 остаётся несколько месяцев, но утечки от инсайдеров уже намекают на значительные изменения в дизайне. Изначально сообщалось, что редизайн затронет только iPhone 17 Air, который заменит iPhone 17 Plus, однако недавно появилась новая утечка, якобы демонстрирующая внешний вид этого устройства и его отличия от нынешних моделей. Джон Проссер, автор YouTube-канала Front Page Tech, поделился видео с рендерами, которые, как утверждается, отображают дизайн iPhone 17 Air. Ранее сообщалось, что эта модель станет самым тонким iPhone в истории Apple, превзойдя даже iPhone 6, чей корпус имел толщину 5,9 мм. Однако абсолютный рекорд по минимальной толщине среди устройств Apple пока удерживает 13-дюймовый iPad Pro с OLED-экраном — его толщина всего 5,1 мм.

Согласно Проссеру, толщина iPhone 17 Air в самой тонкой части составит 5,5 мм, что делает его немного толще iPad Pro, но самым тонким среди всех iPhone. Тем временем Samsung также работает над ультратонкой версией Galaxy S25, которая, возможно, получит название Galaxy S25 Edge. Помимо уменьшенной толщины, утечка демонстрирует новую камеру-блок, который станет ключевым элементом дизайна iPhone 17 Air. В этом модуле разместятся все необходимые компоненты — одинарная камера слева, а справа разместят микрофон и вспышку. Apple, похоже, придерживается унифицированного дизайна, поскольку предполагается, что все модели iPhone 17 получат подобный модуль.