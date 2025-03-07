iPhone 17 Air получит 6,9-дюймовый дисплей

Если верить информации сразу от нескольких надёжных источников, компания Apple выпустит iPhone 17 Air с ультратонким корпусом всего 5,5 мм в самое ближайшее время — скорее всего, смартфон покажут на презентации серии iPhone 17 в сентябре текущего года, но, конечно, это лишь предположение. С другой стороны, запускать отдельное мероприятие специально для этого анонса компания точно не станет, а презентовать столь крупную новинку в рамках обычного пресс-релиза было бы просто глупо. При этом сегодня инсайдеры дополнили свою информацию о данном устройстве, рассказав, что iPhone 17 Air будет выпускаться в тех же габаритах, что и iPhone 17 Pro Max, просто он будет существенно тоньше обычного. Кроме того, дисплей новинки тоже останется прежним — 6,9-дюймовый LTPO Super Retina с теми же тонкими рамками.

Толщина блока камер в утечке не указана, но на CAD-рендере видно, что он значительно выступает над корпусом. Ожидается, что Apple изменит дизайн камеры в линейке iPhone 17, и iPhone 17 Air последует этому тренду, хотя, по слухам, получит всего одну камеру. Это большая проблема будущего смартфона, потому что далеко не всем покупателям интересна толщина корпуса. Да, это новый тренд на рынке и многие компании работают в этом направлении, но на самом деле никаких запросов со стороны потребителей не поступало — текущая толщина смартфонов вполне приемлемая, делать гаджет излишне хрупким и лишать его камер только ради пары миллиметров — больше походит на маркетинг.