iPhone 17 Air получит батарею ёмкостью менее 3000 мАч

Информатор Instant Digital поделился новыми подробностями о смартфоне iPhone 17 Air, релиз которого ожидается уже через пару месяцев. Утверждается, что новинка получит аккумулятор ёмкостью не более 3000 мАч. Предыдущая утечка приписывала устройству батарею ёмкостью 2800 мАч. Ранее сообщалось, что грядущий iPhone 17 Pro Max сможет похвастаться АКБ на 5000 мАч, а iPhone 17 – около 3500 мАч. Также базовой модели прочат дисплей с повышенной частотой обновления изображения и фиолетовую расцветку. Старшие модели будут выделяться обновленным дизайном – блоком тыльной камеры во всю ширину задней панели. При этом сама панель выполнена из матового стекла, а блок камеры – из глянцевого.