iPhone 17 Air получит отбракованный процессор A19 Pro

Грядущий iPhone 17 Air нацелен не только на звание самого тонкого смартфона Apple, но и тихо метит в лидеры по производительности, приближаясь к флагманским моделям серии Pro. Судя по информации инсайдеров, внутри смартфона расположен тот же чип A19 Pro, что и у более дорогих версий. Правда, по свежим данным, в устройстве будет использоваться отбраковка этого процессора — так называемый «binned»-вариант, который сохраняет вычислительную мощь старших моделей, но немного уступает им в графике. Инсайдер из Китая сообщил, что iPhone 17 Air действительно получит A19 Pro, но с урезанным до пяти графических ядер графического процессора, тогда как у iPhone 17 Pro их шесть.

В производстве чипов «биннинг» означает, что экземпляр не соответствует максимальным стандартам, но всё же годен для использования в более доступных устройствах. На практике потеря одного GPU-ядра вряд ли будет заметна, если вы не стремитесь к запредельным FPS в тяжёлых AAA-играх или не занимаетесь регулярно монтажом видео «на коленке». Тем не менее, это компромисс, который позволит Apple позиционировать Air между базовой и Pro-версией линейки. При этом сверхтонкий корпус iPhone 17 Air может сыграть злую шутку — за счёт слабого охлаждения смартфон будет сильнее подвержен троттлингу, то есть снижению производительности при нагреве, особенно по сравнению с более массивными моделями Pro. Но пока что это лишь предположение инсайдеров — стоит подождать реальных тестов смартфона.
Vivo V60 показали на пресс-рендерах …
Компания Vivo опубликовала официальные изображения смартфона Vivo V60, презентация которого ожидается в б…
Модульный смартфон Fairphone 6 оценили в 600 евро…
Компания Fairphone выпустила в европейскую продажу шестое поколение одноименного смартфона, двенадцать ко…
Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов …
Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однок…
Глобальную версию Huawei Pura 80 выпустят 10 июля …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Pura 80 состоится 10…
Xiaomi создаёт собственный 5G-модем…
В июне была замечена регистрация товарного знака Xiaomi XRING 02, что практически подтвердило, что компан…
Смартфон Vivo V60 засветился в сети …
В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание смартфона Vivo V60, что говорит о скором международ…
Samsung Готовит к релизу новое поколение техпроцесса 2 нм…
Южнокорейское издание ZDNet сообщает, что Samsung активно работает над возвращением утраченных позиций в …
Смартфон iQOO Z10 оценили в 25 тысяч рублей …
Компания iQOO объявила о скором российском релизе смартфона iQOO Z10, рекомендованная цена которого соста…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor