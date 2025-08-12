iPhone 17 Air получит отбракованный процессор A19 Pro

Грядущий iPhone 17 Air нацелен не только на звание самого тонкого смартфона Apple, но и тихо метит в лидеры по производительности, приближаясь к флагманским моделям серии Pro. Судя по информации инсайдеров, внутри смартфона расположен тот же чип A19 Pro, что и у более дорогих версий. Правда, по свежим данным, в устройстве будет использоваться отбраковка этого процессора — так называемый «binned»-вариант, который сохраняет вычислительную мощь старших моделей, но немного уступает им в графике. Инсайдер из Китая сообщил, что iPhone 17 Air действительно получит A19 Pro, но с урезанным до пяти графических ядер графического процессора, тогда как у iPhone 17 Pro их шесть.

В производстве чипов «биннинг» означает, что экземпляр не соответствует максимальным стандартам, но всё же годен для использования в более доступных устройствах. На практике потеря одного GPU-ядра вряд ли будет заметна, если вы не стремитесь к запредельным FPS в тяжёлых AAA-играх или не занимаетесь регулярно монтажом видео «на коленке». Тем не менее, это компромисс, который позволит Apple позиционировать Air между базовой и Pro-версией линейки. При этом сверхтонкий корпус iPhone 17 Air может сыграть злую шутку — за счёт слабого охлаждения смартфон будет сильнее подвержен троттлингу, то есть снижению производительности при нагреве, особенно по сравнению с более массивными моделями Pro. Но пока что это лишь предположение инсайдеров — стоит подождать реальных тестов смартфона.