iPhone 17 Air получит отбракованный процессор A19 Pro

В производстве чипов «биннинг» означает, что экземпляр не соответствует максимальным стандартам, но всё же годен для использования в более доступных устройствах. На практике потеря одного GPU-ядра вряд ли будет заметна, если вы не стремитесь к запредельным FPS в тяжёлых AAA-играх или не занимаетесь регулярно монтажом видео «на коленке». Тем не менее, это компромисс, который позволит Apple позиционировать Air между базовой и Pro-версией линейки. При этом сверхтонкий корпус iPhone 17 Air может сыграть злую шутку — за счёт слабого охлаждения смартфон будет сильнее подвержен троттлингу, то есть снижению производительности при нагреве, особенно по сравнению с более массивными моделями Pro. Но пока что это лишь предположение инсайдеров — стоит подождать реальных тестов смартфона.