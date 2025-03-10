iPhone 17 Air получит странный островок камеры

Apple, вероятно, выпустит iPhone 17 Air, свой самый тонкий смартфон, уже в этом году. И ранее ходили слухи о том, что устройство будет тоньше, чем iPhone 6 (6,9 мм), а сегодня появилась новая информация о том, что габариты смартфона будут не такими уж впечатляющими. Согласно последней утечке от инсайдера Ice Universe, толщина смартфона составит всего 5,5 мм, что ранее также подтверждал аналитик Мин-Чи Куо, хотя в сети есть информация и о том, что гаджет получит корпус толщиной 6 дюймов. Также Ice Universe уверяет, что диагональ дисплея нового смартфона составит 6,9 дюйма, как у iPhone 17 Pro Max, хотя другие источники говорят про 6,6 дюйма. Более того, источник утверждает, что оба устройства сохранят те же габариты, размер дисплея и рамки, что и iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, у смартфона появится горизонтальная камера, напоминающая по стилю Google Pixel. Пока неясно, является ли это функциональным решением или просто дизайнерским экспериментом Apple, но оно может помочь снизить качание устройства при размещении на ровной поверхности. Однако объективы камер по-прежнему выступают из корпуса, так что полного решения этой проблемы пока нет. Остальная часть дизайна остается близкой к текущим моделям iPhone — кнопки располагаются на привычных местах (за исключением iPhone 16E, у которого нет кнопки Camera Control), внизу — порт USB Type-C и решётки динамиков. На передней панели ожидаются Dynamic Island и Face ID. Будет интересно посмотреть на финальное устройство.