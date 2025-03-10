iPhone 17 Air получит странный островок камеры

Apple, вероятно, выпустит iPhone 17 Air, свой самый тонкий смартфон, уже в этом году. И ранее ходили слухи о том, что устройство будет тоньше, чем iPhone 6 (6,9 мм), а сегодня появилась новая информация о том, что габариты смартфона будут не такими уж впечатляющими. Согласно последней утечке от инсайдера Ice Universe, толщина смартфона составит всего 5,5 мм, что ранее также подтверждал аналитик Мин-Чи Куо, хотя в сети есть информация и о том, что гаджет получит корпус толщиной 6 дюймов. Также Ice Universe уверяет, что диагональ дисплея нового смартфона составит 6,9 дюйма, как у iPhone 17 Pro Max, хотя другие источники говорят про 6,6 дюйма. Более того, источник утверждает, что оба устройства сохранят те же габариты, размер дисплея и рамки, что и iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, у смартфона появится горизонтальная камера, напоминающая по стилю Google Pixel. Пока неясно, является ли это функциональным решением или просто дизайнерским экспериментом Apple, но оно может помочь снизить качание устройства при размещении на ровной поверхности. Однако объективы камер по-прежнему выступают из корпуса, так что полного решения этой проблемы пока нет. Остальная часть дизайна остается близкой к текущим моделям iPhone — кнопки располагаются на привычных местах (за исключением iPhone 16E, у которого нет кнопки Camera Control), внизу — порт USB Type-C и решётки динамиков. На передней панели ожидаются Dynamic Island и Face ID. Будет интересно посмотреть на финальное устройство.
iPhone 17 получит дисплей на 90 или 120 Гц…
Судя по информации от инсайдеров, компания Apple планирует сократить разрыв между линейками iPhone 17 и i…
MediaTek представила процессоры Dimensity 7400 и Dimensity 7…
Компания MediaTek продолжает тенденцию незначительных обновлений своих мобильных процессоров нового покол…
iPhone 17 получит дисплей от iPhone 16 Pro…
В прошлом году только смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили передовую технологию OLED по с…
Samsung внедрит ИИ в 6G к 2030 году…
Компания Samsung опубликовала свою первую информацию по 6G ещё в 2020 году, а сегодня компания рассказала…
Realme GT7 Pro Racing Edition показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала официальные изображения смартфона Realme GT7 Pro Racing Edition, презентация…
Samsung Galaxy A56 засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, который е…
POCO F7 приписывают аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне POCO F7, который еще не …
HONOR Magic7 RSR Porsche Design оценили в 1095 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Magic7 RSR Porsche Design, которая основа…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor