iPhone 17 Air тоже получит фирменный модем от Apple

По данным источника, iPhone 17 Air будет оснащён не только новым Wi-Fi-чипом Apple, но и модемом Apple C1, который дебютировал в iPhone 16e. В то же время iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат модемы Qualcomm, но уже с Wi-Fi-чипом Apple. Это связано с тем, что собственные разработки компании всё же проигрывают конкуренту, что во флагманских смартфонах очень заметно и очень важно для конечного потребителя. Очевидно, что это стратегический шаг Apple по сокращению затрат, поскольку в долгосрочной перспективе разработка собственных чипов позволит компании избавиться от необходимости платить Qualcomm и Broadcom. Однако, по словам Куо, дело не только в экономии — переход на фирменный Wi-Fi-чип также должен улучшить связь между устройствами Apple, хотя пока неясно, как именно это отразится на пользователях.