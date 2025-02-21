iPhone 17 Air тоже получит фирменный модем от Apple

Компания Apple недавно официально представила смартфон iPhone 16e, и одной из главных особенностей нового устройства стал первый в истории компании 5G-модем собственной разработки, который заменил чипы Qualcomm, используемые в предыдущих моделях iPhone. Судя по всему, Apple планирует продолжить курс на создание ключевых коммуникационных чипов внутри компании. Как сообщает аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами по цепочке поставок Apple в Азии, осенью этого года вся линейка iPhone 17 получит первый Wi-Fi-чип собственной разработки Apple, который заменит чипы Broadcom, используемые в нынешних устройствах.

По данным источника, iPhone 17 Air будет оснащён не только новым Wi-Fi-чипом Apple, но и модемом Apple C1, который дебютировал в iPhone 16e. В то же время iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат модемы Qualcomm, но уже с Wi-Fi-чипом Apple. Это связано с тем, что собственные разработки компании всё же проигрывают конкуренту, что во флагманских смартфонах очень заметно и очень важно для конечного потребителя. Очевидно, что это стратегический шаг Apple по сокращению затрат, поскольку в долгосрочной перспективе разработка собственных чипов позволит компании избавиться от необходимости платить Qualcomm и Broadcom. Однако, по словам Куо, дело не только в экономии — переход на фирменный Wi-Fi-чип также должен улучшить связь между устройствами Apple, хотя пока неясно, как именно это отразится на пользователях.