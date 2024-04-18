iPhone 17 Plus получит уменьшенный дисплей

Кроме того, инсайдер не указывает конкретный размер нового дисплея для iPhone 17 Plus, но говорит, что благодаря будущему изменению данный смартфон занимать промежуточное положение между обычным iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Это, опять же, странный момент, потому что производитель обычно не диверсифицирует свою продуктовую линейку от слова совсем — у неё есть свои покупатели, которые из года в год берут одно и то же. С другой стороны, стоит понимать, что рынок постоянно меняется и в ближайшем будущем производитель явно хочет выпустить складной смартфон с большим внутренним дисплеем. Возможно, чтобы дать пользователям больше свободы выбора, Apple решила сделать смартфоны немного меньше и удобнее для работы одной рукой. Но это лишь предположения — узнаем правду через два года.