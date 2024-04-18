iPhone 17 Plus получит уменьшенный дисплей

Современный смартфон iPhone 15 Plus имеет диагональ дисплея в 6,7 дюйма, как и iPhone 15 Pro Max. Это достаточно большой дисплей, безусловно, и пользователям такое решение в целом подходит по целому ряду причин. Соответственно, инсайдеры уверены, что смартфон iPhone 16 Plus сохранит точно такую же диагональ экрана, как его предшественник, потому что эта диагональ нравится потенциальным покупателям. Но в следующем году всё изменится — специалисты уверены, что производитель принял решение внести корректировки в свои будущие гаджеты. Похоже, что у iPhone 17 Plus будет экран меньшей диагонали, чем у iPhone 15 Plus и iPhone 16 Plus, хотя это звучит максимально странно и нелогично.

Кроме того, инсайдер не указывает конкретный размер нового дисплея для iPhone 17 Plus, но говорит, что благодаря будущему изменению данный смартфон занимать промежуточное положение между обычным iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Это, опять же, странный момент, потому что производитель обычно не диверсифицирует свою продуктовую линейку от слова совсем — у неё есть свои покупатели, которые из года в год берут одно и то же. С другой стороны, стоит понимать, что рынок постоянно меняется и в ближайшем будущем производитель явно хочет выпустить складной смартфон с большим внутренним дисплеем. Возможно, чтобы дать пользователям больше свободы выбора, Apple решила сделать смартфоны немного меньше и удобнее для работы одной рукой. Но это лишь предположения — узнаем правду через два года.
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