iPhone 17 Pro Max получит аккумулятор с металлическим покрытием

До сентябрьской презентации Apple остаётся меньше месяца, и в сеть уже утекли внутренние изображения iPhone 17 Pro. Они подтверждают те изменения в конструкции, о которых ранее ходили слухи — и теперь у нас есть наглядное подтверждение того, что отличает iPhone 17 Pro Max от остальной линейки. Согласно снимкам, опубликованным инсайдером, старшая модель получит аккумулятор с металлическим покрытием вместо привычной чёрной плёнки, применявшейся в Pro Max предыдущего поколения. Такой дизайн впервые появился в iPhone 16 Pro и используется для улучшения теплоотвода. Для iPhone 17 Pro Max это особенно важно, ведь смартфон оснастят более «тяжёлой» оптикой, и ему потребуется надёжное решение для охлаждения при высоких нагрузках. Таким образом, нововведение носит не декоративный, а вполне практический характер.

Интересный момент заметен и в форме аккумуляторов — один вариант выполнен L-образным, для версий со слотом под физическую SIM-карту, а другой более прямоугольный, рассчитанный на модели только с eSIM, которые ориентированы на рынок США. Это говорит о том, что Apple адаптирует внутреннюю архитектуру смартфонов под разные регионы, учитывая особенности спроса и стандарты. Также на фото отчётливо видно увеличенный модуль камеры. Это связано с внедрением нового 48 Мп телеобъектива с подвижной линзой, который обеспечит 5–8-кратный оптический зум. Данная опция станет одним из ключевых аргументов для апгрейда на iPhone 17 Pro Max.