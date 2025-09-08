iPhone 17 Pro Max получит колоссальную батарею

Накануне завтрашней презентации Apple, которая состоится 9 сентября, в китайской регуляторной базе данных появились сведения о ёмкости аккумуляторов всей линейки iPhone 17, включая ультратонкий iPhone 17 Air, а также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Согласно утечке, iPhone 17 Air получит аккумулятор на 3036 мАч в версии со слотом SIM-карты и на 3149 мАч без него. У iPhone 17 Pro показатели составят 3988 и 4252 мАч соответственно. iPhone 17 Pro Max впервые перешагнул отметку в 5000 мАч — 4823 мАч со слотом для SIM-карты и 5088 мАч без него. Что касается базовой модели iPhone 17, то она будет оснащена батареей на 3692 мАч, но пока неясно, относится ли это к версии с SIM-лотком или без него.

Очевидно, что дополнительная ёмкость обеспечена за счёт освобождённого пространства после удаления физического слота. Особенно выделяется iPhone 17 Pro Max, получивший на 8 процентов больше ёмкости, чем у нынешнего iPhone 16 Pro Max. Самым «скромным» остаётся iPhone 17 Air, где инженерам придётся компенсировать небольшую батарею программными и аппаратными оптимизациями. Ранее сообщалось, что устройство получит фирменный модем Apple C1 и процессор A19 Pro с 5-ядерным графическим блоком. Вопрос только в том, насколько это окажется эффективным решением для конечного пользователя, так как ограничения и урезания набора функций ради тонкого корпуса не выглядят таким уж разумным решением. Но продажи будут говорить сами за себя — придётся подождать результатов.
HONOR X70 получит аккумулятор на 8300 мАч…
Китайские источники раскрыли подробности о смартфоне HONOR X70, официальный релиз которого ожидается в бл…
Insta360 представила новый стабилизатор Flow 2…
Компания Insta360 анонсировала новое поколение своего доступного стабилизатора для смартфонов — Flow 2. Э…
Представлен смартфон Redmi Note 15R с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 15R, главной особенностью которой ста…
HONOR X70 5G появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу на домашний китайский рынок смартфон X70 5G, который оценен от 195 дол…
Складной iPhone получит подэкранную камеру с ограничениями…
Согласно новому отчёту аналитиков, в следующем году iPhone ожидает масштабное обновление дизайна — фронта…
iPhone 17 Pro Max получит аккумулятор с металлическим покрыт…
До сентябрьской презентации Apple остаётся меньше месяца, и в сеть уже утекли внутренние изображения iPho…
Infinix NOTE 50 появился в российской продаже…
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфонов NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G+. Новин…
Официально: Vivo V60 получит защиту от воды …
Компания Vivo раскрыла технические подробности о смартфоне Vivo V60, официальная презентация которого про…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor