iPhone 17 Pro Max получит колоссальную батарею

Накануне завтрашней презентации Apple, которая состоится 9 сентября, в китайской регуляторной базе данных появились сведения о ёмкости аккумуляторов всей линейки iPhone 17, включая ультратонкий iPhone 17 Air, а также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Согласно утечке, iPhone 17 Air получит аккумулятор на 3036 мАч в версии со слотом SIM-карты и на 3149 мАч без него. У iPhone 17 Pro показатели составят 3988 и 4252 мАч соответственно. iPhone 17 Pro Max впервые перешагнул отметку в 5000 мАч — 4823 мАч со слотом для SIM-карты и 5088 мАч без него. Что касается базовой модели iPhone 17, то она будет оснащена батареей на 3692 мАч, но пока неясно, относится ли это к версии с SIM-лотком или без него.

Очевидно, что дополнительная ёмкость обеспечена за счёт освобождённого пространства после удаления физического слота. Особенно выделяется iPhone 17 Pro Max, получивший на 8 процентов больше ёмкости, чем у нынешнего iPhone 16 Pro Max. Самым «скромным» остаётся iPhone 17 Air, где инженерам придётся компенсировать небольшую батарею программными и аппаратными оптимизациями. Ранее сообщалось, что устройство получит фирменный модем Apple C1 и процессор A19 Pro с 5-ядерным графическим блоком. Вопрос только в том, насколько это окажется эффективным решением для конечного пользователя, так как ограничения и урезания набора функций ради тонкого корпуса не выглядят таким уж разумным решением. Но продажи будут говорить сами за себя — придётся подождать результатов.