iPhone 17 Pro Max получит колоссальную батарею

Очевидно, что дополнительная ёмкость обеспечена за счёт освобождённого пространства после удаления физического слота. Особенно выделяется iPhone 17 Pro Max, получивший на 8 процентов больше ёмкости, чем у нынешнего iPhone 16 Pro Max. Самым «скромным» остаётся iPhone 17 Air, где инженерам придётся компенсировать небольшую батарею программными и аппаратными оптимизациями. Ранее сообщалось, что устройство получит фирменный модем Apple C1 и процессор A19 Pro с 5-ядерным графическим блоком. Вопрос только в том, насколько это окажется эффективным решением для конечного пользователя, так как ограничения и урезания набора функций ради тонкого корпуса не выглядят таким уж разумным решением. Но продажи будут говорить сами за себя — придётся подождать результатов.