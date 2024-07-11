iPhone 17 Pro Max получит три камеры по 48 Мп

По информации достоверных источников, компания Apple собирается оснастить оба флагмана, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, передовой тетрапризменной зум-линзой для телеобъектива. При этом характеристики камеры останутся неизменными по сравнению с iPhone 15 Pro Max, но в данном случае куда важнее именно оптика нового поколения, которая позволит добиться более качественной картинки. Более того, по мнению аналитиков, ситуация на рынке смартфонов в корне изменится с релизом смартфона iPhone 17 Pro Max в 2025 году — он получит не только новую камеру в формате телеобъектва со свежей оптикой, но существенный апгрейд всех остальных датчиков изображения. В результате этот смартфон будет единственным в арсенале компании Apple устройством, которое может похвастаться всеми камерами по 48 Мп на тыльной панели.

А вот iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены 12-мегапиксельным перископическим (телеобъектив) камерами с размером сенсора 1/3,1 дюйма, в то время как iPhone 17 Pro Max получит 48-мегапиксельную камеру с размером сенсора 1/2,6 дюйма, что на 19 процентов больше. Это позволит собирать больше света в процессе фотографии, так что снимки будут более насыщенными, яркими и приятными. При этом стоимость камеры такого типа, естественно, возрастёт, а значит, и сами смартфоны будут гораздо дороже. Это важный момент, который стоит учитывать, ведь не всем нужен смартфон с тремя камерами по 48 Мп для повседневного использования на работе и так далее.