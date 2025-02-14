iPhone 17 Pro Max получит уменьшенный вырез в дисплее

До запуска iPhone 17 ещё очень далеко, но слухи уже активно распространяются инсайдерами, потому что это крайне популярная тема на просторах интернета и всегда собирает массу просмотров. Например, сегодня появилась информация о том, что компания готовит уменьшенный вырез дисплея в iPhone 17 Pro Max. По данным инсайдера Digital Chat Station, будущий флагман получит более компактный Dynamic Island благодаря использованию новой технологии Face ID на основе металинз. Металинзы — это передовые ультратонкие оптические линзы, использующие наноструктуры для управления светом на микроскопическом уровне. Они состоят из массивов наноструктур, таких как диоксид титана или кремний, и способны точно контролировать фазу, амплитуду и поляризацию входящего света. Благодаря этому металинзы могут заменить традиционные многослойные линзы, что позволит уменьшить размеры модулей камер в смартфонах.

Ожидается, что технология Face ID на основе металинз со временем появится и в будущих моделях iPad Pro, а также в складном iPad, выход которого прогнозируется на следующий год. Однако этот слух противоречит более раннему заявлению аналитика Мин-Чи Куо — он утверждал, что вся серия iPhone 17 сохранит такой же Dynamic Island, как и в iPhone 16. Но, конечно, пока что это всё просто слухи, которые сложно подтвердить или опровергнуть, но хотелось бы увидеть какие-то изменения в будущих смартфонах компании, которые будут существенно влиять на ощущения от работы с устройством.
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