iPhone 17 Pro лишится нового антибликового покрытия

По данным информационного издания 9to5Mac, компания Apple не сможет внедрить новое антибликовое покрытие в дисплеи смартфонов iPhone 17 Pro. Источники издания сообщают, что разработанная технология, обладающая повышенной устойчивостью к царапинам, столкнулась с трудностями при масштабировании производства, и компания больше не рассматривает её для флагманских моделей. Уровень выхода годной продукции оказался слишком низким, особенно учитывая объёмы, которые необходимы для поставок даже только в линейке Pro и Pro Max.

Стоит напомнить, что сейчас Apple использует олеофобное покрытие, защищающее от отпечатков пальцев, но оно не обеспечивает столь же эффективной защиты от бликов, как решения конкурентов. К примеру, дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra с новым стеклом Gorilla Glass Armor снижает отражения до 75%, что заметно повышает читаемость, контрастность на солнце и точность цветопередачи. В Mac и iPad Pro Apple применяют матовые nano-texture дисплеи для снижения бликов, но пока неясно, дойдёт ли эта технология до iPhone, или компания полностью отказалась от идеи её реализации к 2025 году. Но это уже не первая техническая трудность, с которой компании пришлось столкнуться на пути к релизу своего флагманского смартфона. Ещё у производителя плохо идут дела с искусственным интеллектом, релиз которого отложили на следующий год. Видимо, производитель растерял ведущих разработчиков или берёт на себя слишком уж сложные задачи.
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