iPhone 17 Pro подорожает на 50 долларов

По данным источников, близких к ситуации, компания сосредоточится на новых функциях, улучшенном дизайне и эволюционных изменениях, представляя повышение цены как обновление ценности, а не банальное удорожание. При этом Apple постарается не политизировать ситуацию, чтобы избежать возможных осложнений. Для смягчения последствий тарифов Apple активно переносит производство из Китая в Индию, планируя к 2026 году снабжать американский рынок преимущественно с индийских заводов. Однако пока этот процесс идёт медленно — высокотехнологичные Pro-модели всё ещё производятся в Китае, где доступна необходимая производственная база и опыт. Кроме того, Apple ведёт переговоры с поставщиками компонентов, чтобы сократить издержки, но даже в случае успеха этого будет недостаточно для полной компенсации тарифов.