iPhone 17 Pro подорожает на 50 долларов

По мере того, как Apple готовится представить линейку iPhone 17 осенью 2025 года, аналитики предупреждают о возможном повышении цен. Хотя некоторые прогнозируют рост стоимости устройств на целых 50%, что крайне маловероятно, большинство экспертов сходятся на более умеренном подорожании в пределах 4–6%. Основная причина — действующая 20-процентная пошлина на iPhone, собираемые в Китае. До сих пор Apple брала эти издержки на себя, но теперь, похоже, компания планирует переложить часть затрат на покупателей, подняв цену на более дорогие модели примерно на 50 долларов. Если Apple всё же решит повысить цену на iPhone в этом году, вряд ли она прямо свяжет это с торговыми пошлинами.

По данным источников, близких к ситуации, компания сосредоточится на новых функциях, улучшенном дизайне и эволюционных изменениях, представляя повышение цены как обновление ценности, а не банальное удорожание. При этом Apple постарается не политизировать ситуацию, чтобы избежать возможных осложнений. Для смягчения последствий тарифов Apple активно переносит производство из Китая в Индию, планируя к 2026 году снабжать американский рынок преимущественно с индийских заводов. Однако пока этот процесс идёт медленно — высокотехнологичные Pro-модели всё ещё производятся в Китае, где доступна необходимая производственная база и опыт. Кроме того, Apple ведёт переговоры с поставщиками компонентов, чтобы сократить издержки, но даже в случае успеха этого будет недостаточно для полной компенсации тарифов.
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