iPhone 17 Pro показали на фото

Известный инсайдер Majin Bu опубликовал новые фотографии смартфона iPhone 17 Pro, который будет представлен в сентябре этого года. Снимок демонстрирует обновленный дизайн основной камеры, которая теперь расположена в широком прямоугольном блоке из глянцевого стекла. Остальная задняя панель выполнена из матового стекла. Также отметим переместившиеся вправо вспышку и лидар. Такой же дизайн будет и у крупного iPhone 17 Pro Max. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 17 получит одну новую расцветку (фиолетовую или зеленую) и дисплей с высокой кадровой частотой.

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