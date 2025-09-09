iPhone 17 Pro получит три камеры по 48 Мп

Сегодня Apple проведёт своё ключевое мероприятие, и основное внимание будет приковано к iPhone 17 Pro и тому, какие нововведения принесёт серия в этом году. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max должны получить серьёзные улучшения — от повышения производительности и усовершенствованной фотосъёмки до заметных изменений в дизайне, что в целом может значительно улучшить пользовательский опыт. Одним из самых заметных новшеств станут два новых цвета корпуса — оранжевый и синий. Обычно Apple придерживается сдержанной палитры, которая подчёркивает премиальный статус смартфонов, однако в этот раз компания решила поэкспериментировать и добавить больше индивидуальности, сохранив фирменную элегантность.

Камера также претерпит крупное обновление — на тыльной панели появятся три модуля по 48 мегапикселей, что позволит снимать более яркие и детализированные кадры. Оптический зум увеличат до 8-кратного, благодаря чему можно будет получать чёткие изображения даже на большом расстоянии. Эти изменения сделают систему камер особенно привлекательной для тех, кто активно занимается фото- и видеосъёмкой. Кроме того, iPhone 17 Pro оснастят испарительной камерой, которая должна решить проблемы перегрева при ресурсоёмких задачах вроде монтажа видео или запуска игр. Технология улучшит теплоотвод и обеспечит стабильную работу даже при длительных нагрузках, делая устройство более надёжным для пользователей.
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Представлен телефон HMD 102 4G с ИИ-помощником…
Компания HMD выпустила в китайскую продажу кнопочный телефон HMD 102 4G, который оценен в эквивалент 23 д…
Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, ко…
Складной смартфон Vivo X Fold5 оценили в 975 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold5, которая может похвастаться толщи…
Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-наномет…
Motorola представила доступный смартфон Edge 60 Neo…
Motorola расширила семейство Edge 60, представив новый смартфон Edge 60 Neo, который пришёл на смену Edge…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung не будет сильно улучшать камеру до Galaxy S28…
Профильный ресурс Android Headlines принес плохие новости о развитии фотовозможностей в грядущих флагманс…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor