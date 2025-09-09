iPhone 17 Pro получит три камеры по 48 Мп

Сегодня Apple проведёт своё ключевое мероприятие, и основное внимание будет приковано к iPhone 17 Pro и тому, какие нововведения принесёт серия в этом году. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max должны получить серьёзные улучшения — от повышения производительности и усовершенствованной фотосъёмки до заметных изменений в дизайне, что в целом может значительно улучшить пользовательский опыт. Одним из самых заметных новшеств станут два новых цвета корпуса — оранжевый и синий. Обычно Apple придерживается сдержанной палитры, которая подчёркивает премиальный статус смартфонов, однако в этот раз компания решила поэкспериментировать и добавить больше индивидуальности, сохранив фирменную элегантность.

Камера также претерпит крупное обновление — на тыльной панели появятся три модуля по 48 мегапикселей, что позволит снимать более яркие и детализированные кадры. Оптический зум увеличат до 8-кратного, благодаря чему можно будет получать чёткие изображения даже на большом расстоянии. Эти изменения сделают систему камер особенно привлекательной для тех, кто активно занимается фото- и видеосъёмкой. Кроме того, iPhone 17 Pro оснастят испарительной камерой, которая должна решить проблемы перегрева при ресурсоёмких задачах вроде монтажа видео или запуска игр. Технология улучшит теплоотвод и обеспечит стабильную работу даже при длительных нагрузках, делая устройство более надёжным для пользователей.