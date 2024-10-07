iPhone 17 Slim получит уникальный OLED-дисплей

Это может стать действительно революционной технологией, потому что она способна значительно уменьшить толщину смартфона, а компания Apple в последнее время достаточно активно работает в этом направлении в сегменте планшетов, ноутбуков и смартфонов. Так что Apple, вероятно, будет использовать Novatek в качестве поставщика OLED-панелей для iPhone 17 Slim в следующем году, хотя официального подтверждения этого партнёрства пока нет. Более того, специалисты считают, что компания Apple может сначала протестировать эту технологию на других устройствах вроде Apple Watch или iPad, прежде чем внедрить её в iPhone, потому что смартфоны приносят производителю основной доход и экспериментировать на этом сегменте компания явно не станет. Но, конечно, это всего лишь слухи.