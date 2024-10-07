iPhone 17 Slim получит уникальный OLED-дисплей

С учётом значительного спада продаж смартфонов линейки iPhone Plus за последние годы, компания Apple, по слухам, планирует заменить эту линейку на что-то более интересное, что можно было бы продавать потенциальным фанатам бренда. Речь идёт про смартфон iPhone 17 Slim — новую линейку в рамках iPhone, которая, как утверждается инсайдерами, будет даже дороже, чем модели Pro Max. Специалисты отмечают, что предстоящий iPhone 17 Slim будет оснащён новым типом OLED-дисплея, который позволит сделать устройство невероятно тонким. Суть в том, что тайваньская компания Novatek недавно представила новую панель TDDI OLED, которая объединяет слой сенсора и саму панель дисплея в одно целое.

Это может стать действительно революционной технологией, потому что она способна значительно уменьшить толщину смартфона, а компания Apple в последнее время достаточно активно работает в этом направлении в сегменте планшетов, ноутбуков и смартфонов. Так что Apple, вероятно, будет использовать Novatek в качестве поставщика OLED-панелей для iPhone 17 Slim в следующем году, хотя официального подтверждения этого партнёрства пока нет. Более того, специалисты считают, что компания Apple может сначала протестировать эту технологию на других устройствах вроде Apple Watch или iPad, прежде чем внедрить её в iPhone, потому что смартфоны приносят производителю основной доход и экспериментировать на этом сегменте компания явно не станет. Но, конечно, это всего лишь слухи.