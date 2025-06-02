iPhone 17 будет очень скучным апгрейдом

Пару часов назад появилась информация от достаточно достоверных источников о том, что iPhone 17 получит увеличенный дисплей — 6,3 дюйма вместо 6,1 у iPhone 16, то есть сравняется по размеру с версией Pro. На фоне такого заметного апгрейда можно было бы ожидать и другие серьёзные изменения в характеристиках. Но, похоже, этого не произойдёт. Согласно данным аналитиков, iPhone 17 будет оснащён тем же чипом A18 и теми же 8 ГБ оперативной памяти, что и его предшественник. Нет, это не ошибка — всё остаётся без изменений. Таким образом, iPhone 17 окажется по сути слегка увеличенной версией iPhone 16. Это особенно выделяется на фоне остальных моделей линейки — Air, Pro и Pro Max, которые, как ожидается, получат чип A19 и 12 ГБ ОЗУ. Ранее обсуждалась возможность увеличить объём памяти у базовой модели, но от этой идеи, судя по всему, отказались.

Оставить тот же процессор, что и в предыдущем поколении — решение, мягко говоря, странное. Вряд ли это поможет модели стать бестселлером. Но, возможно, в этом и был расчёт — Apple, похоже, сознательно делает базовый iPhone менее привлекательным, чтобы подталкивать пользователей к покупке более дорогих и прибыльных версий. Кроме того, если не оставить старый процессор и тот же объём оперативной памяти, то придётся повышать цену на базовую модель, а производитель явно не желает этого делать, так как тогда базовую версию флагмана просто никто не купит. Так что, вероятно, новинка действительно будет очень скучным решением.