iPhone 17 получит MagSafe и новый дизайн камер

Несколько дней назад в сеть утекли фотографии макетов новых смартфонов из серии iPhone 17, которые показали, что Apple готовит серьёзный редизайн для своих флагманов 2025 года. А сегодня появилась новая фотография других макетов, раскрывающая интересные детали конструкции, о которых ранее не было детальной информации. Стоит отметить, что все четыре модели оснащены MagSafe — на тыльной панели устройства явно виден характерный кольцевой магнит, а чуть ниже находится выравнивающий магнит, чтобы устройство было размещено ровно на подставках и беспроводных зарядках. Однако стоит обратить внимание на версии Pro, так как именно у них крупные камеры с массивными модулями, которые в корне отличаются от того, что было у смартфонов ранее.

У iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max вокруг зоны MagSafe есть вырез — согласно ранним утечкам, их корпус будет выполнен из металла и, возможно, на этот раз это будет алюминий. Соответственно, в данном вырезе, по словам инсайдеров, разместится стеклянное окно. Дополнительный металлический элемент на тыльной панели моделей Pro сделает конструкцию прочнее, а стеклянное окно обеспечит беспроводную зарядку. В то же время iPhone 17 и iPhone 17 Air получат полностью стеклянные тыльные панели, поэтому им не требуется подобное решение. И учитывая количество сливов, которые появляются на просторах интернета в последнее время, можно предположить, что это финальный вариант дизайна, который компания представит уже в сентябре.