iPhone 17 получит беспроводную зарядку Qi2.2

Apple может готовиться к серьёзному скачку в скорости беспроводной зарядки с выходом следующего поколения iPhone — согласно утечке с тайваньского сайта сертификации, компания зарегистрировала два новых зарядных устройства MagSafe мощностью 45 Вт, которые поддерживают ещё не анонсированный стандарт Qi2.2. Это может означать, что Apple планирует внедрить более быструю беспроводную зарядку уже в линейке iPhone 17. По данным 91Mobiles, устройства с номерами моделей A3502 и A3503 были замечены в базе Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня. Судя по описанию, оба устройства поддерживают одинаковые характеристики, но отличаются длиной кабеля — 1 или 2 метра. Оба кабеля выполнены в оплётке, что намекает на премиальное исполнение и надёжность (и высокую цену).

Если информация подтвердится, то iPhone 17 сможет заряжаться почти в два раза быстрее по MagSafe по сравнению с iPhone 16, который поддерживает максимум 25 Вт по фирменной зарядке и 15 Вт по стандарту Qi2. Такой шаг может серьёзно изменить опыт пользователей, особенно с учётом того, что беспроводная зарядка всё чаще становится основным способом восполнения заряда. Стандарт Qi2.2 пока официально не представлен, но ожидается, что он позволит заряжать устройства мощностью до 50 Вт — в три с лишним раза быстрее, чем Qi2.1. Напомним, Apple активно участвует в разработке Qi — именно её наработки по MagSafe легли в основу магнитной системы в Qi2. Поэтому логично, что iPhone станет одной из первых линеек с поддержкой нового стандарта.