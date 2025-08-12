iPhone 17 получит новую более надёжную антенну

В нынешних и прошлых поколениях iPhone антенны связи размещались по краям рамки, но, согласно свежей информации, Apple планирует интегрировать их вокруг центрального и слегка приподнятого блока камер. Логика проста, но изящна — расположение антенн в данной области снизит экранирование сигнала, которое возникает из-за хвата рукой или близости металлических элементов. В результате удастся сформировать более равномерную диаграмму направленности сигнала и минимизировать «слепые зоны», особенно по вертикальной и диагональной осям. Это должно повысить стабильность связи в плотной городской застройке и в помещениях. Кроме того, смартфон пользователи обычно держат снизу, перекрывая антенны и тем самым ухудшая сигнал. Новая схема поможет избежать таких помех.

Да, пока что это лишь слухи, однако учитывая прошлые точные утечки инсайдера Majin Bu, информация выглядит правдоподобно. Окончательно всё прояснится уже в следующем месяце, когда Apple представит линейку iPhone 17. Пока неизвестно, появится ли новая конструкция во всей линейке или только в моделях Pro. В любом случае, ожидается улучшенный приём и стабильность соединения в сложных условиях, где сеть обычно нестабильна или почти отсутствует. С другой стороны, обычно подобного рода нововведения очень слабо привлекают пользователей, которые хотят чего-то более интересного, яркого и впечатляющего. Улучшение работы сети в современном мире сложно назвать большим прогрессом.
