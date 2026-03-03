iPhone 17e огорчил своей автономностью

Компания Apple сделала iPhone 16e привлекательным вариантом для широкой аудитории, предложив устройство за 599 долларов с лучшей на тот момент автономностью среди всех 6,1-дюймовых iPhone. Однако при сравнении по времени работы новый iPhone 17e показывает себя не так уверенно — свежие данные указывают на то, что он стал самым слабым по автономности представителем текущего поколения. Соответственно, если апгрейд характеристик при той же цене в 599 долларов не является принципиальным аргументом, переход на iPhone 17e выглядит не слишком оправданным. Согласно сравнительной таблице Apple, новинка демонстрирует те же показатели воспроизведения обычного и потокового видео, что и iPhone 16e, тогда как iPhone Air и базовый iPhone 17 превосходят iPhone 17e по этому параметру.

Пока нет подтверждения, сохранил ли iPhone 17e ту же ёмкость аккумулятора, что и предшественник, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только после детального разборa устройства. Тем не менее, учитывая, что остальные характеристики двух поколений практически совпадают, есть основания полагать, что Apple не стала увеличивать батарею. Из обновлений в этом году стоит отметить версию процессора A19 с 6-ядерным центральным процессором и 4-ядерной графикой с нейронными ускорителями, а также более мощный модем C1X 5G, который используется и в значительно более дорогом iPhone Air. Кроме того, смартфон получил поддержку MagSafe, что довольно удобно в повседневной жизни.
