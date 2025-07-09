iPhone 17e получит устаревший дисплей

iPhone 16e стал важным этапом для Apple, ознаменовав смену стратегии компании. В частности, Apple сделала шаг в сторону большей независимости, установив собственный модем C1 и отказавшись от решений Qualcomm. Такой шаг позволил существенно снизить себестоимость устройства — по оценкам, до 200 миллионов долларов экономии в год. Устройство получило 6,1-дюймовый дисплей и внешне напоминало iPhone 14, что, похоже, было сознательным решением компании — вернуться к проверенному дизайну, чтобы удержать цену на более доступном уровне. Теперь же появилась информация о следующей модели — iPhone 17e, которая, как утверждается в новой публикации известного инсайдера, будет представлена весной 2026 года. Это совпадает со сроками выхода предыдущего iPhone 16e, также вышедшего в середине стандартного цикла обновлений.

Возможно, Apple планирует сделать такие модели частью регулярного графика релизов, в отличие от iPhone SE, который выходил нерегулярно. Но главное внимание привлекли не сроки выхода, а детали дисплея будущей новинки. Сообщается, что iPhone 17e сохранит тот же размер экрана, что и у iPhone 16e, а тот, в свою очередь, повторял дисплей от iPhone 14. Всё указывает на то, что Apple продолжит стратегию экономии на компонентах, чтобы удерживать цену линейки «e» на доступном уровне. Ожидаются лишь незначительные внутренние обновления, тогда как сам OLED-дисплей, похоже, останется прежним. Это и хорошо, и плохо — всё же хотелось бы дисплей на 120 Гц.
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