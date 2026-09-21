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iPhone 18 Pro Max получил уникальное ПО для батареи

Компания Apple придумала необычный способ обойти ограничения на перевозку iPhone 18 Pro Max с аккумулятором большой ёмкости. Согласно странице поддержки Apple, в новых смартфонах используется специальное программное решение для аккумулятора, которое позволяет удерживать его ёмкость ниже установленного международными правилами перевозки лимита в 20 Втч для односекционных аккумуляторов. При этом программное ограничение автоматически снимается после первого включения устройства. После активации пользователем iPhone 18 Pro Max возвращается к исходной расчётной ёмкости аккумулятора.

Она составляет около 21,75 Втч у американских версий смартфона с eSIM и примерно 21,06 Втч у европейских моделей с физическим слотом для SIM-карты. Если пользователю потребуется отправить смартфон в ремонт или продать его, ограничение зарядки можно снова активировать с помощью функции «Подготовить к отправке» — она ограничивает заряд аккумулятора до 80% на протяжении 14 дней. Apple предупреждает, что аккумулятор iPhone 18 Pro Max может потребовать разрядки для завершения подготовки к отправке, а во время этого процесса смартфон может нагреваться сильнее обычного. Отключить функцию «Подготовить к отправке» можно в любой момент через настройки. Это необычный способ обойти ограничения на ёмкость аккумуляторов, которые становятся всё более актуальными по мере того, как производители смартфонов стремятся увеличить время автономной работы, одновременно уменьшая размеры устройств.
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