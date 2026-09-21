iPhone 18 Pro Max получил уникальное ПО для батареи

Она составляет около 21,75 Втч у американских версий смартфона с eSIM и примерно 21,06 Втч у европейских моделей с физическим слотом для SIM-карты. Если пользователю потребуется отправить смартфон в ремонт или продать его, ограничение зарядки можно снова активировать с помощью функции «Подготовить к отправке» — она ограничивает заряд аккумулятора до 80% на протяжении 14 дней. Apple предупреждает, что аккумулятор iPhone 18 Pro Max может потребовать разрядки для завершения подготовки к отправке, а во время этого процесса смартфон может нагреваться сильнее обычного. Отключить функцию «Подготовить к отправке» можно в любой момент через настройки. Это необычный способ обойти ограничения на ёмкость аккумуляторов, которые становятся всё более актуальными по мере того, как производители смартфонов стремятся увеличить время автономной работы, одновременно уменьшая размеры устройств.