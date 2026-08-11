iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор на 5400 мАч

Сетевой информатор Yeux1122 опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена батарея смартфона iPhone 18 Pro Max. Судя по информации на снимке, номинальная ёмкость аккумулятора составит 5391 мАч. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят новой 2-нанометровой однокристальной системой Apple A20 Pro производства TSMC, 6,9-дюймовый LTPO+ OLED-дисплеем с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ встроенной памяти, 48-Мп главным модулем основной камеры с поддержкой физической переменной диафрагмы, фирменным беспроводным чипом N2 для Wi-Fi и уменьшенным вырезом Dynamic Island. При этом цены на новое поколение вырастут на порядок в том числе из-за кризиса на рынке оперативной памяти.

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