iPhone 18 Pro и 18 Pro Max очень востребованы в Китае

RDObservation сообщает, что смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разошлись в Китае тиражом в 1,3 млн экземпляров за первые семь дней продаж. Это на 15% больше, чем у предыдущего поколения. Стоит отметить, что серия iPhone 17 Pro продавалась лучше iPhone 16 Pro. Таким образом, популярность смартфонов Apple в Китае растет из года в год. Напомним, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max были представлены 10 сентября этого года. На китайском рынке новинки оценены от 1490 и 1640 долларов соответственно. Смартфоны могут похвастаться фирменной однокристальной системой Apple A20 Pro, уменьшенным вырезом в экране и улучшенной 48-Мп основной камерой с оптикой с переменной диафрагмой.