iPhone 18 Pro очень хорошо продаётся, но только в Китае

Новые данные о продажах смартфонов Apple серии iPhone 18 Pro свидетельствуют о неоднозначном старте на крупнейших рынках. По данным Counterpoint Research, за первые три недели после начала продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разошлись на 3,1% большим тиражом, чем модели серии iPhone 17 Pro за аналогичный период годом ранее. В Китае продажи выросли на 29% в годовом выражении — этому способствовали более высокие первоначальные запасы смартфонов и рост цен на конкурирующие флагманы китайских производителей под управлением Android.

В других крупных регионах ситуация оказалась менее благоприятной. В США продажи сократились на 4% по сравнению с прошлым годом, а в Японии падение достигло 27%. По оценке Counterpoint Research, американские покупатели могли не увидеть достаточных апгрейдов в новинках по сравнению с предыдущим поколением, чтобы оправдать повышение цены. В Японии дополнительным фактором стало ослабление национальной валюты, из-за которого новые модели подорожали. Эти результаты показывают, насколько сильно общий рост продаж серии зависит от китайского рынка — без его вклада глобальная динамика оказалась бы значительно скромнее. При этом на iPhone 18 Pro Max пришлось 56% продаж всей линейки Pro. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года доля iPhone 17 Pro Max составляла 57%. Впрочем, несмотря на небольшое снижение, старшая модель по-прежнему обеспечивает значительную часть продаж флагманской серии смартфонов.
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