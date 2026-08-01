iPhone 18 Pro подорожает на 300 долларов

Авторитетный аналитик Джефф Пу высказался о ценах на грядущие флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, релиз которых ожидается в сентябре этого года. Утверждается, что новинки окажутся дороже предыдущего поколения на 250-300 долларов. Первой причиной удорожания является новый 2-нанометровый фирменный процессор A20, а второй – растущие цены на флэш-память DRAM и NAND. Помимо увеличенной производительности за счет новой платформы, Apple оснастит смартфон новым сенсором в модуле с телеобъективом, улучшенными материалами корпуса и лучшим теплоотводом. Также в сентябре будет представлен первый складной смартфон Apple, цена которого составит минимум 2000 долларов.