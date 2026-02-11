iPhone 18 Pro получит чип C2 для подключения к спутникам

Сообщается, что в линейке iPhone 18, которая выйдет позже в этом году, Apple значительно улучшит спутниковую связь, сделав основой конфигурации новый 5G-модем C2. Функция Emergency SOS, дебютировавшая вместе с серией iPhone 14, уже не раз спасала жизни, однако была лишена ряда возможностей. Ожидается, что эти ограничения устранят благодаря новому протоколу связи, который обеспечит поддержку 5G через спутники для будущих флагманов компании и позволит смартфонам воспринимать каждый спутник на низкой орбите как обычную сотовую вышку. Новый базовый модем начали разрабатывать ещё в прошлом году вскоре после выхода iPhone 16e. Одним из его ключевых отличий станет поддержка сетей mmWave и sub-6GHz.

Кроме того, C2 будет совместим со стандартом NR-NTN, который позволяет iPhone напрямую подключаться к спутникам для доступа в интернет. Ранее уже появлялись сообщения о том, что именно iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станут первыми моделями с поддержкой такого формата спутниковой связи. Связка модема C2 и стандарта NR-NTN фактически означает серьёзное обновление возможностей 5G через спутники. Одним из главных изменений станет отсутствие необходимости направлять смартфон в сторону открытого неба для установления соединения. Предполагается, что связь будет работать даже в помещении или когда устройство находится в сумке или кармане. Впрочем, пока что это лишь предположения и не более того — придётся ждать официальную презентацию гаджета.