iPhone 18 Pro получит чип C2 для подключения к спутникам

Кроме того, C2 будет совместим со стандартом NR-NTN, который позволяет iPhone напрямую подключаться к спутникам для доступа в интернет. Ранее уже появлялись сообщения о том, что именно iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станут первыми моделями с поддержкой такого формата спутниковой связи. Связка модема C2 и стандарта NR-NTN фактически означает серьёзное обновление возможностей 5G через спутники. Одним из главных изменений станет отсутствие необходимости направлять смартфон в сторону открытого неба для установления соединения. Предполагается, что связь будет работать даже в помещении или когда устройство находится в сумке или кармане. Впрочем, пока что это лишь предположения и не более того — придётся ждать официальную презентацию гаджета.