iPhone 18 Pro получит чип C2 для подключения к спутникам

Сообщается, что в линейке iPhone 18, которая выйдет позже в этом году, Apple значительно улучшит спутниковую связь, сделав основой конфигурации новый 5G-модем C2. Функция Emergency SOS, дебютировавшая вместе с серией iPhone 14, уже не раз спасала жизни, однако была лишена ряда возможностей. Ожидается, что эти ограничения устранят благодаря новому протоколу связи, который обеспечит поддержку 5G через спутники для будущих флагманов компании и позволит смартфонам воспринимать каждый спутник на низкой орбите как обычную сотовую вышку. Новый базовый модем начали разрабатывать ещё в прошлом году вскоре после выхода iPhone 16e. Одним из его ключевых отличий станет поддержка сетей mmWave и sub-6GHz.

Кроме того, C2 будет совместим со стандартом NR-NTN, который позволяет iPhone напрямую подключаться к спутникам для доступа в интернет. Ранее уже появлялись сообщения о том, что именно iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станут первыми моделями с поддержкой такого формата спутниковой связи. Связка модема C2 и стандарта NR-NTN фактически означает серьёзное обновление возможностей 5G через спутники. Одним из главных изменений станет отсутствие необходимости направлять смартфон в сторону открытого неба для установления соединения. Предполагается, что связь будет работать даже в помещении или когда устройство находится в сумке или кармане. Впрочем, пока что это лишь предположения и не более того — придётся ждать официальную презентацию гаджета.
iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и телек…
Похоже, Apple пытается улучшить фокусное расстояние и возможности зума в камерах будущих моделей iPhone 1…
Смартфон HONOR WIN получит защиту от воды …
Компания HONOR раскрыла новые параметры смартфона HONOR WIN, который будет представлен 26 декабря. Итак, …
Apple сохранит низкую цену iPhone 17e…
Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по…
Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер…
Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания …
iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 …
Honor Magic 8 Pro Air обошел iPhone Air по продажам…
Компания HONOR объявила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design показал рекордную выручку за всю историю…
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон iQOO 15 оценили в 80 тысяч рублей…
Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15, который оценен в 80 и 90 тысяч рублей за к…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor