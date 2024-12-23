iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой

Технология переменной диафрагмы впервые была представлена Samsung несколько лет назад в смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+ — однако из-за слабого отклика со стороны пользователей эта функция больше не появлялась во флагманах корейской компании. Тем не менее, Apple, по сообщениям сразу нескольких инсайдеров, планирует внедрить эту технологию в модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, чтобы существенно улучшить качество фотографий в ночное время суток. И это достаточно интересная новость, потому что Apple обычно внедряет инновации гораздо позже своих конкурентов, особенно в категории камер. Например, в iPhone 15 Pro Max компания впервые представила телеобъектив с тетрапризменной оптикой, который теперь доступен и в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Вот только у конкурентов эта система была много лет назад, а Apple просто ждала, пока её доработают до идеала, чтобы затем задействовать в своих смартфона. Также компания на протяжении долгих лет использовала камеру на 12 Мп, и только недавно она подняла разрешение до 48 Мп, хотя у конкурентов уже есть датчики на 108 или даже 200 Мп. Суть в том, что компания делает это осознанно, выжидая момент, когда технология станет по-настоящему востребованной и будет полезна пользователям на 100%. Например, внедрение переменной диафрагмы в Galaxy S8 не получило должного внимания потому, что пользователи восприняли эту функцию как маркетинговый ход, а не практическое улучшение. Сейчас же фишка была бы вполне востребованной.