iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму - её уже производят

Apple постепенно прокачивает линейку смартфонов iPhone передовыми технологиями в области мобильной фотографии. Сначала компания представила новейший телеобъектив в iPhone 15 Pro Max, а теперь iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут стать первыми смартфонами бренда с камерой с переменной диафрагмой. Сообщается, что эта оптическая система уже перешла в стадию массового производства. Технология переменной диафрагмы ранее использовалась компанией Samsung, однако позже от неё отказались. Теперь Apple, судя по всему, решила вернуть этот подход в более современном виде.

У iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max используется фиксированная диафрагма F/1.78, поэтому пользователи ограничены в ручной настройке света и глубины резкости. По данным ETNews, новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max дадут больше гибкости при съёмке — и китайская компания Sunny Optical уже начала выпуск приводов, которые будут менять положение диафрагмы и переключать её значения. Сборка модулей камер ожидается позже — производитель LG Innotek, по информации инсайдеров, начнёт выпуск в июне или июле. Из-за сложности производства доля LG Innotek на рынке поставок камер для Apple может вырасти — компания уже считается крупнейшим партнёром Apple в сегменте оптики и активно инвестирует в исследования и разработку новых решений. При этом точные характеристики переменной диафрагмы пока неизвестны, но сам факт того, что компания работает в этом направлении, не может не радовать.
