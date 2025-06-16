iPhone 18 Pro получит процессор на техпроцессе 2 нм

Применение технологии WMCM в процессоре A20 даст Apple ряд стратегических преимуществ. Эта упаковка позволяет объединять разные компоненты — процессор, графику, память и другие модули — ещё на уровне кремниевой пластины, до её разделения на отдельные чипы. Таким образом, можно создать компактные, энергоэффективные, но при этом высокопроизводительные системы на кристалле. Это особенно важно для достижения максимального показателя производительности на ватт. Производство WMCM-чипов будет развернуто на новой линии TSMC, а к концу 2026 года ожидается выпуск до 50 тысяч чипов в месяц. Интересно, что объём оперативной памяти останется прежним — Apple якобы не планирует выход за пределы 12 ГБ. Это немного странное решение, ведь у конкурентов уже есть 24 ГБ оперативной памяти, то есть ровно в два раза больше.