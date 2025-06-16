iPhone 18 Pro получит процессор на техпроцессе 2 нм

Компания TSMC, по сообщениям специалистов, уже начала принимать заказы на производство чипов по передовому 2-нм техпроцессу, однако первые процессоры, созданные на этой технологии, появятся не раньше конца следующего года. Как многим уже известно, Apple, вероятнее всего, стала одним из первых заказчиков и планирует использовать 2-нм чип в будущих процессорах A20. Согласно слухам, компания также внедрит передовую упаковку WMCM (многокристальный модуль на уровне пластины), что должно принести дополнительные преимущества — но ощутят их только владельцы моделей iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и нового складного iPhone 18 Fold.

Применение технологии WMCM в процессоре A20 даст Apple ряд стратегических преимуществ. Эта упаковка позволяет объединять разные компоненты — процессор, графику, память и другие модули — ещё на уровне кремниевой пластины, до её разделения на отдельные чипы. Таким образом, можно создать компактные, энергоэффективные, но при этом высокопроизводительные системы на кристалле. Это особенно важно для достижения максимального показателя производительности на ватт. Производство WMCM-чипов будет развернуто на новой линии TSMC, а к концу 2026 года ожидается выпуск до 50 тысяч чипов в месяц. Интересно, что объём оперативной памяти останется прежним — Apple якобы не планирует выход за пределы 12 ГБ. Это немного странное решение, ведь у конкурентов уже есть 24 ГБ оперативной памяти, то есть ровно в два раза больше.