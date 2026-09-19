iPhone 18 Pro признан вторым лучшим камерофоном

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры iPhone 18 Pro. Новинка набрала 172 балла, отстав от лидера Huawei Pura 80 Ultra всего на три балла. И это на один балл больше, чем у Vivo X300 Pro и на два балла, чем у OPPO Find X9 Ultra. Специалисты особенно отметили возможности при съемке с недостаточным освещением, работу автоматической экспозиции, новую переменную диафрагму в оптике главного модуля и традиционную сильную стабилизацию при съемке видео. Из минусов – периодические проблемы с цветопередачей и балансом белого, а также слабый телефотомодуль в сравнении с другими флагманскими камерофонами. Напомним, что цена iPhone 18 Pro составила 1200 долларов.

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