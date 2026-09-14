iPhone 18 Pro вызвал ажиотаж в Китае

Сетевые источники сообщают, что представленные недавно смартфоны серии iPhone 18 Pro оказался очень популярными в Китае. Сразу после старта приема предзаказов многие конфигурации оказались в дефиците. Утверждается, что на Taobao количество предзаказов в первый час оказалось вдвое больше, чем у iPhone 17 Pro за аналогичный период в прошлом году. Самой заказываемой моделью оказался бордовый iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти.

Напомним, что iPhone 18 Pro оснащается 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR с кадровой частотой 1-120 Гц и защитным стеклом Ceramic Shield 2, 2-нанометровой однокристальной системой A20 Pro с 6-ядерным CPU, 7-ядерной графикой и 2-ядерным нейронным процессором, улучшенной системой охлаждения, фирменным беспроводным чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, 48-Мп основной камерой с переменной диафрагмой, уменьшенным Dynamic Island, увеличенной до 36 часов воспроизведения видео автономностью, предустановленной операционной системой iOS 27 с новой версией голосового помощника Siri AI, 256, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ встроенной памяти, алюминиевым корпусом, а также черной, серебристой, лавандовой и новой бордовой расцветками.