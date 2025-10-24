iPhone 18 получит шестиканальную оперативную память

Семейство смартфонов iPhone 18 запланировано к выходу в четвёртом квартале 2026 года, однако Apple уже активно готовится к этому событию, стремясь заранее обеспечить себя необходимыми комплектующими. В первую очередь компания занялась памятью — согласно последнему отчёту, калифорнийский гигант заранее запросил у Samsung поставку примерно тринадцати миллионов микросхем оперативной памяти LPDDR5X 1b, произведённых по 10-нанометровому техпроцессу. Эти поставки должны состояться во втором квартале следующего года. Таким образом, Apple намерена получить преимущество над конкурентами, начав подготовку раньше всех. Рост требований к объёму памяти связан с распространением игр класса AAA и внедрением генеративного искусственного интеллекта в мобильные устройства.

В связи с этим Apple постепенно увеличивает объём оперативной памяти в линейке iPhone. Впервые компания установила 12 гигабайт LPDDR5X в модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. В следующем году, по данным издания The Bell, даже базовый iPhone 18 получит 12 гигабайт оперативной памяти вместо 8 гигабайт, как у стандартного iPhone 17. Кроме того, ранее сообщалось, что вся линейка iPhone 18 будет оснащена шестиканальной оперативной памятью, что повысит пропускную способность и обеспечит более высокую производительность при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом. При этом перехода на стандарт LPDDR6, как уточняют корейские источники, пока не планируется.
